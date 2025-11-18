Der Schokoladenkonzern steuere jahrzehntelanges Know-how über Zutaten, Produktion und Lieferketten bei, heisst es in der Mitteilung. NotCo seinerseits bringt eine KI-Plattform ein, die auf einem über zehn Jahre aufgebauten Datensatz zu Lebensmitteln basiere. NotCo entwickelte laut eigenen Angaben mit seiner Technologie bereits zahlreiche Produkte grosser Lebensmittelkonzerne mit, darunter Kraft Heinz.