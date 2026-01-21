Barry Callebaut bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 und erwartet eine operative Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte, unterstützt durch sinkende Kakaobohnenpreise. Vor diesem Hintergrund rechnet der Konzern mit einem mittleren einstelligen prozentualen Volumenrückgang. Ergebnisseitig stellt Barry Callebaut weiterhin ein Wachstum des wiederkehrenden EBIT in Lokalwährungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein zweistelliges Plus beim wiederkehrenden Gewinn vor Steuern in Aussicht, während der Schuldenabbau fortgesetzt werden soll.