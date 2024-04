Nach dem Verkaufs-Plus von 0,4 Prozent im ersten Quartal erhöhte sich die Verkaufsmenge im zweiten Quartal weiter. So ergab sich insgesamt ein Plus von 0,7 Prozent im ersten Halbjahr (September 2023 bis Februar 2024). Konkret verkaufte der Schokoladenproduzent Barry Callebaut 1,139 Millionen Tonnen Schokolade, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.