Der weltgrösste Schokoladenkonzern Barry Callebaut knackte beim Umsatz die 10-Milliarden-Franken-Grenze: Von September 2024 bis Mai diesen Jahres nahm er 10,9 Milliarden Franken ein, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Das sind in Schweizer Franken 49,6 Prozent mehr als im Vorjahr. In Lokalwährungen hätte das Plus gar 56,7 Prozent betragen.