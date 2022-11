Getätigt wurden die drei Transaktionen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag dieser Woche, erfasst wurden sie dann alle drei am Donnerstagabend. Das legt die Vermutung nahe, dass sie vom selben Aktieninhaber getätigt wurden. Hierfür kommt eigentlich nur Verwaltungsrat Nicolas Jacobs in Frage. Denn laut dem neuesten Geschäftsbericht hielt er per Ende August 18'700 Aktien und damit als einziger im Gremium genug Aktien, um einen Anteil von 6900 Stück verkaufen zu können.