"Im Rahmen der Vorabklärung haben sich genügend Anhaltspunkte für die mögliche Verletzung von Regularien ergeben", teilte die Börsen-Regulierungsstelle SER (SIX Exchange Regulation) am Freitag in einem Communiqué mit. Dabei gehe es um die Bekanntgabe von kursrelevanten Tatsachen. Der Schokoladehersteller hat möglicherweise gegen die Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität verstossen.