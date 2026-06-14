Bahnknoten-Projekt geht weiter

Zudem kann der Kanton weiterfahren mit den Projekt einer Bahn-Durchmesserlinie unter dem Boden. Das Stimmvolk stimmte einer Ausgabe von 3,6 Millionen Franken für das Bahnknoten-Lobbying beim Bund und Stadtplanungsprojekte sowie einen neuen Umsteigeplatz bei der Markthalle zu. Der Entscheid fiel mit 35'952 zu 28'029 Stimmen - der Ja-Anteil betrug 56,2 Prozent.