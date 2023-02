Noch in diesem Jahr will Radicant den Marktstart wagen. Im Dezember erhielt Radicant eine Banklizenz, seither akquiriert sie in einer Testphase ihre ersten Kundinnen und Kunden. Dabei setzt Radicant auf einen digitalen Nachhaltigkeitsansatz. Bis Ende Jahr muss die neue Bank laut Strategie 3800 Kundinnen und Kunden gewinnen, schrieb die "Handelszeitung".