Der Gewinn auf Konzernstufe stieg im ersten Semester im Vergleich zur Vorjahresperiode um 6,1 Prozent auf 67,1 Millionen Franken. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Geschäft sei aufgrund von strategischen Investitionen in den Betrieb und in die Tochtergesellschaften mit 89,8 Millionen (-1,4 Prozent) hingegen leicht tiefer ausgefallen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.