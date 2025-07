Die Basellandschaftliche Kantonalbank schreibt wegen Problemen bei der Integration 105,5 Millionen Franken auf ihre Onlinebank-Tochter Radicant ab. Die Wertberichtigung würde durch die Auflösung von Reserven für allgemeine Bankrisiken teilweise kompensiert, erklärte das Institut am Donnerstag. Das Konzernergebnis des ersten Halbjahres dürfte auf dem Vorjahresniveau liegen und die BLKB geht davon aus, dass die Ausschüttung an die Aktionäre für das Jahr 2025 stabil bleiben wird. Die Bank will an Radicant festhalten und kündigte ein umfangreiches Kostenreduktions- und Effizienzprogramm für die Tochtergesellschaft an.