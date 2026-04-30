Der Chemieriese BASF hält trotz der massiven Unsicherheiten durch den Nahost-Krieg an seinen Jahreszielen fest und treibt zugleich seinen tiefgreifenden Konzernumbau voran. «Es wird nicht mehr so wie früher. ‌Abwarten ist ⁠keine Option», sagte Vorstandschef Markus Kamieth am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Mannheim. Die Weltwirtschaft erlebe fundamentale Umbrüche, auf die BASF mit weniger Komplexität und mehr Effizienz ⁠reagieren müsse. Dass der Konzern Krisen abfedern kann, zeigte sich bei der Vorlage der Quartalszahlen. «Wir sehen, dass sich die Widerstandsfähigkeit, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, nun auszahlt», erklärte Finanzchef Dirk ‌Elvermann. BASF profitiere von seiner globalen Aufstellung und lokalen Lieferketten, Lieferengpässe seien bislang nicht zu sehen.