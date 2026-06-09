«Bei Öl kommen wir jetzt langsam an den Punkt, wo die Reserven jetzt auch langsam mal verbraucht sind», sagte Markus Kamieth im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). Wenn die Strasse von Hormus nicht bald öffne, könnte es in der zweiten Jahreshälfte «nochmal einen Preisschock auch bei Öl und bei raffinierten Produkten geben».