Der Konzern hat im abgelaufenen Jahr nämlich weniger verdient als von ihm selbst und von Experten erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen habe 2025 bei 6,6 Milliarden Euro gelegen, hiess es vom Unternehmen. Die von BASF prognostizierte Bandbreite lag bei 6,7 bis 7,1 Milliarden. Zuletzt hatte der Konzern noch ein Ergebnis am unteren Ende der Spanne in Aussicht gestellt. Experten waren von 6,7 Milliarden ausgegangen. 2024 hatte der operative Gewinn noch bei 7,2 Milliarden gelegen. Den Rückgang begründete BASF mit niedrigeren Margen und negativen Währungseffekten.