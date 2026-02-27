Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende ​von ​2,25 Euro je ⁠Aktie erhalten. Unter dem Strich stand ​ein Nettogewinn von ⁠1,6 Milliarden Euro nach 1,3 Milliarden Euro im ‌Vorjahr. Grund dafür waren vor allem Sondererträge im Zusammenhang mit Erstattungen aus Bundesgarantien für ‌die bei Wintershall Dea in Russland enteigneten ​Vermögenswerte.