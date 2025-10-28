Das Aktienrückkauf-Programm im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro solle im November 2025 beginnen und bis Ende Juni 2026 abgeschlossen sein, teilte BASF am Dienstag mit. Es sei Teil des geplanten Aktienrückkaufs von insgesamt vier Milliarden Euro bis Ende 2028. BASF will die zurückgekauften Aktien einziehen. Insgesamt will BASF bis 2028 durch Dividenden und Rückkäufe mindestens zwölf Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten.