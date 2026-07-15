Bislang wurden 6,2 bis 7,0 Milliarden ​in Aussicht gestellt. Für die zweite Jahreshälfte warnte BASF jedoch vor erheblichen geopolitischen Unsicherheiten. Die weitere Entwicklung der Weltkonjunktur hänge stark von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ab. Eine anhaltende Schliessung der Strasse von Hormus würde die Wirtschaft ‌deutlich belasten. Eine schnelle Einigung könnte der Konjunktur dagegen Rückenwind verleihen.