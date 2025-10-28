Der mit 61 Jahren ausscheidende Heinz ist im Vorstand derzeit für die Segmente Agricultural Solutions, Nutrition & Health und Care Chemicals sowie die Region Südamerika zuständig. Seine Aufgaben werden nun aufgeteilt. Mit der Berufung von Tedeschi schafft BASF ein eigenes Vorstandsressort für die Agrarsparte Agricultural Solutions. Damit treibt der Konzern den geplanten Teilbörsengang der Sparte voran. Die internen Vorbereitungen dafür sollen bis 2027 abgeschlossen sein. Der 54-jährige Italiener Tedeschi leitet den Bereich bereits seit 2022.