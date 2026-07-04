Strebt bei Börsengang ein Index-Listing an

Auch will BASF ihr Geschäft mit der Landwirtschaft an die Frankfurter Börse bringen. Ein Börsengang sei hier der richtige Weg. «Daran arbeiten wir derzeit mit Hochdruck», erklärte Elvermann. Bis Mitte 2027 sollen die Voraussetzungen geschaffen sein, damit der Geschäftsbereich an die Börse gehen kann. Über den genauen Zeitpunkt und Umfang des eigentlichen Börsengangs werde kurzfristig entschieden, fügte der Manager hinzu. BASF strebe aber ein Index-Listing an. Welcher es dann von den drei Indizes - SDax, MDax oder Dax - sein werde, hänge von der Grösse des Börsengangs ab. Am Anfang werde BASF sicherlich Mehrheitsaktionär sein.