Das neue Programm wird dem BASF-Chef zufolge zu weiteren Jobkürzungen im Konzern führen. Das bestätigte Kamieth im Gespräch mit dem «Handelsblatt» (Mittwoch). «Es ist eines der grössten Optimierungsprogramme für die BASF, ein neues Betriebssystem für den Konzern», sagte der Manager. «Es wird zu einem neuen Kerngeschäft mit weniger Personal führen.» Personalkosten sollen einen grossen Teil der angestrebten Einsparungen ausmachen.