Derweil schreibt Analyst Brian White von Calvine Partners, dass das Mittel Cresemba zur Behandlung von Pilzinfektionen in historisch wichtigen Märkten wie den USA und Europa in eine reifere Wachstumsphase eintrete. Allerdings wurde es erst kürzlich in den neuen und wichtigen Märkten China und Japan eingeführt, die zusammen 26 Prozent des Marktes für invasive Pilzinfektionen ausmachten.