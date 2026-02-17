Der Betriebsgewinn kam bei knapp 52 Millionen Franken zu liegen nach 61,2 Millionen im Vorjahr. Der Rückgang ist auf die Leistung von 12 Millionen Abschlags- und Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit der Einlizenzierung von Ceftibuten-Ledaborbactam zurückzuführen, schreibt Basilea. Bereinigt um diesen Sondereffekt läge der Betriebsgewinn 2025 über demjenigen von 2024. Damit hat das Unternehmen auch beim Betriebsgewinn die eigene Zielsetzung von etwa 50 Millionen leicht übertroffen.