Mit dem Kursrückgang hat auch das Interesse von Analysten und Medien abgenommen. Nur wenige Analysten verfolgen die Aktie, noch weniger davon in der Schweiz. Wurden dadurch wichtige Entwicklungen übersehen?

Da stimme ich Ihnen zu 100 Prozent zu. Wir legen derzeit grossen Wert auf dieses Thema. Ich denke, Basilea befindet sich in der besten Position, in der wir je waren: Wir haben zwei kommerzielle Produkte, zwei Wirkstoffe in der Phase III und eine sehr solide Finanzlage, von der wir vor fünf Jahren nur träumen konnten. Und doch spiegelt der Aktienkurs das nicht wider. Das sagt mir eines: Wir müssen unsere Geschichte besser erzählen und die Analystenabdeckung ausbauen. Zu ihrer Frage: Basilea zeigt, dass man mit Antiinfektiva, also Antibiotika und Antimykotika, durchaus Geld verdienen kann. Allerdings braucht es dafür das richtige Geschäftsmodell und der richtige strategische Fokus. Das hatten wir nicht immer. Wir waren beispielsweise auch mal im Bereich Onkologie aktiv. Heute haben wir aber ein Geschäftsmodell entwickelt, das in unserem Segment profitabel funktioniert - und genau das müssen wir besser kommunizieren.