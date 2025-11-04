Cresemba ist in über 70 Ländern zugelassen und vermarktet, darunter die USA und die meisten EU-Staaten. Die weltweiten In-Market-Umsätze von Cresemba beliefen sich in den zwölf Monaten von Juli 2024 bis Juni 2025 auf 652 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.