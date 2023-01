Das Pilzmittel ist in 71 Ländern zugelassen und wird derzeit in 63 Ländern vermarktet, darunter in den USA sowie den meisten EU-Mitgliedsstaaten. Auf Basis der aktuellsten verfügbaren Marktdaten haben die weltweiten "In- Market"-Umsätze von Cresemba im Zwölfmonatszeitraum zwischen Oktober 2021 und September 2022 bei 363 Millionen US-Dollar gelegen, ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.