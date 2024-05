Der Lizenzpartner für die Region, der US-Konzern Pfizer, werde 1,25 Millionen US-Dollar an Umsatzmeilensteinen für sein Antimykotikum Cresemba zahlen, teilte Basilea am Donnerstag mit. Ausgelöst werde diese Zahlung durch die Umsätze, die Pfizer in der Region Asien-Pazifik und China mit dem Mittel erziele. Dies ist den Angaben zufolge bereits die zweite Meilensteinzahlung für die Region Asien-Pazifik und China in diesem Jahr. «Dies spiegelt die starke Wachstumsdynamik von Cresemba in dieser Region wider», wird Basilea-CEO David Veitch in der Mitteilung zitiert.