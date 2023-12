In der intravenösen Formulierung darf das Mittel neu Kindern im Alter ab einem Jahr verabreicht werden und in der oralen Formulierung Kindern ab sechs Jahren mit mindestens 16 Kilogramm Körpergewicht, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das vom Lizenzpartner Astellas in den USA vermarktete Mittel ist in beiden Darreichungsformen bereits für Erwachsene zugelassen.