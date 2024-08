Auslöser ist eine Zulassungserweiterung durch die Europäische Kommission auf die Behandlung von Kindern, wie Basilea am Dienstag mitteilte. Zudem gewährte die Europäische Kommission eine Verlängerung der Marktexklusivität für Cresemba um zwei Jahre, was eine Meilensteinzahlung von 10 Millionen Franken von Basileas Lizenzpartner Pfizer Inc. auslöste. Basileas Chief Medical Officer Marc Engelhardt zeigte sich erfreut über den Entscheid der Europäischen Kommission. In der Pädiatrie bestehe ein hoher ungedeckter medizinischer Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten für Pilzinfektionen.