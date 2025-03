Der Lizenzpartner für die Region Asien-Pazifik und China, der US-Konzern Pfizer, werde 2,5 Millionen US-Dollar zahlen, teilte Basilea am Freitag mit. Ausgelöst werde diese Zahlung durch die guten Verkäufe, die Pfizer mit dem Pilzmittel mache. «Dies ist die erste Meilensteinzahlung für die Region Asien-Pazifik und China in diesem Jahr», erklärte Basilea-Chef David Veitch in der Mitteilung. Der Lizenzvertrag zwischen Basilea und Pfizer umfasst Europa (mit Ausnahme Skandinaviens) sowie 16 Länder im asiatisch-pazifischen Raum und China.