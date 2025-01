Diese seien durch die Verkäufe des Antimykotikums Cresemba (Isavuconazol) und des Antibiotikums Zevtera (Ceftobiprol) im Jahr 2024 ausgelöst worden, teilte Basilea am Dienstag mit. Für Cresemba umfasst dies eine Zahlung für Verkäufe in Kanada durch AVIR Pharma sowie die erste Zahlung für Verkäufe in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) durch Hikma Pharmaceuticals. Für Zevtera reflektiert dies eine Meilensteinzahlung in Europa durch Advanz Pharma.