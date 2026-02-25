Das Mittel soll zur Behandlung komplizierter Harnwegsinfektionen eingesetzt werden. Insgesamt könnte Basilea im Rahmen des Vertrags bis zu 147 Millionen US-Dollar an Fördermitteln erhalten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
(AWP)
Basilea hat von der US-Behörde BARDA weitere 6 Millionen US-Dollar zur Entwicklung des oralen Antibiotikums ceftibuten-ledaborbactam erhalten.
Das Mittel soll zur Behandlung komplizierter Harnwegsinfektionen eingesetzt werden. Insgesamt könnte Basilea im Rahmen des Vertrags bis zu 147 Millionen US-Dollar an Fördermitteln erhalten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
(AWP)