Im vergangenen September hatte Basilea mit der US-Behörde Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) der Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) eine 12-jährige Vereinbarung geschlossen. Insgesamt können Fördermittel in Höhe von bis zu etwa 268 Millionen Dollar fliessen. Einen ersten Betrag in Höhe von 29 Millionen hatte Basilea bereits erhalten.