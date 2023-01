Basilea Pharmaceutica AG ein biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten, gab heute bekannt, dass sie auf Basis der ungeprüften vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 einen Betriebsgewinn von ca. CHF 18 Mio. erzielt hat sowie ein positives Konzernergebnis erwartet. In der Guidance war Basilea von einem Betriebsverlust für 2022 von CHF 10 Mio. bis 15 Mio. ausgegangen.



Adesh Kaul, Chief Financial Officer, sagte: "Unsere starke finanzielle Performance im Jahr 2022 ist das Ergebnis der erfolgreichen Umsetzung unserer

strategischen Entscheidung, uns auf Antiinfektiva zu fokussieren, in Kombination mit dem anhaltenden kommerziellen Erfolg unserer vermarkteten

Medikamente. Unsere finanzielle Stärke versetzt uns in eine ausgezeichnete Position, ein ausgewogenes Produktportfolio innovativer Produktkandidaten zur Behandlung schwerer Infektionen durch Bakterien oder Pilze aufzubauen und zu unterhalten, um das langfristige Wachstum von Basilea zu sichern und damit unsere Strategie umzusetzen, ein führendes Antiinfektiva-Unternehmen zu werden."



Im Januar 2023 hatte Basilea ungeprüfte vorläufige Zahlen für den Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von ca. CHF 148 Mio. bekanntgegeben und damit die frühere Guidance von CHF 116 Mio. bis 122 Mio. für das Gesamtjahr übertroffen. Der geprüfte vollständige Jahresabschluss sowie der Geschäftsbericht 2022 werden am 14. Februar 2023 veröffentlicht.