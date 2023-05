Aus der Sicht des kleinen Pharmaunternehmens aus Basel ist Black Creek nicht einfach irgendjemand. Die Kanadier verwalten Kundenvermögen in Höhe von umgerechnet rund 3 Milliarden Franken. Sie nisteten sich im Frühling 2014 mit gut 3 Prozent bei Basilea ein und stockten ihre Beteiligung in den darauffolgenden Monaten auf gut 5 Prozent auf. Wurden damals noch Kurse von 95 Franken und mehr bezahlt, war es zuletzt mit 46 Franken nur noch gut halb so viel.