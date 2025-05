Zevtera werde im Spitalbereich zur Behandlung von bakteriellen Infektionen verwendet, verursacht etwa durch Staphylococcus-aureus-Bakterien, wie Basilea am Dienstag mitteilte. Basilea hatte mit Innoviva Specialty Therapeutics im Dezember 2024 eine exklusive Vertriebs- und Lizenzvereinbarung abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Basilea gestaffelte umsatzabhängige Lizenzgebühren (Royalties) auf die Netto-Umsätze im hohen Zehner- bis mittleren Zwanziger-Prozentbereich. Zudem hat Basilea Anspruch auf umsatzabhängige Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 223 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus wird Innoviva Specialty Therapeutics den Angaben zufolge die in den USA benötigten Produktmengen von Zevtera exklusiv von Basilea beziehen.