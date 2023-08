So soll das Mittel für Patienten zugelassen werden, die an der Infektionskrankheit Staphylococcus-aureus-Bakteriämie (SAB) einschliesslich rechtsseitiger infektiöser Endokarditis leiden, oder an einer akuten bakteriellen Haut- und Weichteilinfektion (ABSSSI) oder aber an einer ambulant erworbenen bakteriellen Lungenentzündungen (CABP), wie aus dem Communiqué hervorgeht.