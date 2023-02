Konkret erwirtschaftete Basilea 2022 ein Konzernergebnis in Höhe von 12,1 Millionen Franken. Im Vorjahr war noch ein Verlust von 6,8 Millionen Franken angefallen. Der Betriebsgewinn fiel mit 18,5 Millionen Franken in etwa so hoch aus wie bereits kommuniziert. Ursprünglich hatte Basilea einen Betriebsverlust zwischen 10 und 15 Millionen Franken erwartet.