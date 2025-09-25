Die bestehende Fördervereinbarung zwischen Barda und Venatorx wurde so erneuert, dass Basilea Venatorx nun als Vertragspartei ablöst. Im Rahmen des Vertrags wird Basilea einen Teil der Entwicklungskosten, die benötigt werden, um Ceftibuten-Ledaborbactam auf den Markt zu bringen, erstattet bekommen, einschliesslich der Kosten der geplanten Phase-III-Studien. Die nicht-verwässernde Finanzierung umfasst den Angaben zufolge eine initiale Förderung von rund 6 Millionen US-Dollar sowie die Option zur Bereitstellung von bis zu 153 Millionen an zusätzlichen nicht-verwässernden Fördermitteln nach Erreichen bestimmter Meilensteine.