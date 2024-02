Im vergangenen Jahr setzte Basilea laut einem Communiqué vom Dienstag 157,6 Millionen Franken um, ein Plus von etwa zehn Millionen gegenüber 2022. Hierzu steuerten die beiden vermarkteten Produkte Cresemba zur Behandlung von Pilzinfektionen und das Antibiotikum Zevtera mit 150,3 Millionen den Löwenanteil bei. Davon wiederum entfielen 78,9 Millionen auf Lizenzeinnahmen (Royalties), was einem Anstieg von 21,4 Prozent gegenüber Vorjahr entspricht. 32,2 Millionen Franken flossen an Meilensteinzahlungen.