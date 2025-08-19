Höhere Kosten

Dem standen Gesamtkosten von annähernd 80 Millionen Franken gegenüber, eine Zunahme um 13 Millionen gegenüber Vorjahr. Der Anstieg ist vor allem höheren Kosten für Forschung und Entwicklung geschuldet - dies etwa im Zusammenhang mit der laufenden Phase-III-Studie mit dem Hoffnungsträger Fosmanogepix bei invasiven Hefepilzinfektionen, den Vorbereitungen für den Start der zweiten Fosmanogepix-Phase-III-Studie bei invasiven Schimmelpilzinfektionen, der präklinischen Profilierung von BAL2062 und BAL2420 sowie den Forschungs-Aktivitäten für weitere Wirkstoffe aus dem Frühphasen-Portfolio. Zugleich sorgte die Vermarktung von Cresemba und Zevtera für einen höheren Vertriebs- und Verwaltungsaufwand.