Dabei handelt es sich um Blutstrominfektionen oder tiefsitzende Gewebeinfektionen durch Candida-Hefepilze. Für die Studie FAST-IC (Fosmanogepix Against Standard-of-care Treatment in Invasive Candidiasis) könne damit die Rekrutierung von Patienten beginnen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.