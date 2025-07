Das Biopharmaunternehmen Basilea bringt seinen Hoffnungsträger Fosmanogepix voran. Am Dienstag kündigte das Unternehmen den Start einer zulassungsrelevanten Studie mit dem Wirkstoff an. Dabei soll er bei Patienten zum Einsatz kommen, die an invasiven Schimmelpilzinfektionen leiden.