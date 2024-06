Im Rahmen der Vereinbarung verkauft und überträgt Basilea alle Rechte an Lisavanbulin zu einem nicht publizierten initialen Kaufpreis an die Glioblastoma Foundation. Darüber hinaus werde Basilea über einen fixen zweistelligen Prozentbereich an den zukünftigen Erlösen aus möglichen kommerziellen Partnerschaften beteiligt.