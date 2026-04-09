BAL2420 gehört laut Basilea zu einer der wenigen neuartigen Antibiotikaklassen in der klinischen Entwicklung. Der Wirkstoff zielt auf LptA ab, einen Bestandteil der Transportbrücke für Lipopolysaccharide, die zentral für die Struktur von gramnegativen Bakterien ist. Für LptA-Inhibitoren wurde demnach sowohl im Labor als auch im Körper eine starke und schnelle bakterienabtötende Wirkung gegen gramnegative Bakterien der Enterobacteriaceae-Familie wie E. coli und K. pneumoniae beobachtet. Darunter sind Stämme, die gegen Betalaktame und Colistin, ein Antibiotikum, das als letzte Therapiemöglichkeit angesehen wird, resistent sind.