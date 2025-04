Der japanische Partner Asahi Kasei Pharma (AKP) zahlt Basilea rund 1,7 Millionen Franken, nachdem die Verkäufe des Mittel in Japan eine festgelegte Schwelle überschritten haben. Dies sei bereits die zweite Meilensteinzahlung von AKP an Basilea in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen, teilt Basilea am Donnerstag mit. Für den Basilea-CEO David Veitch stellt Japan einen Schlüsselmarkt für Cresemba mit erheblichem Wachstumspotenzial dar, wie er in der Mitteilung zitiert wird. Das Mittel wurde dort Ende 2022 zugelassen.