«Wenn Sie die US-Banken, die britischen Banken, die australischen Banken und die europäischen Banken fragen, werden sie Ihnen alle sagen, dass sie die härtesten Anforderungen haben», sagte Esho weiter. «Die Realität sieht so aus, dass die Kapitalstandards in den einzelnen Ländern trotz einiger Unterschiede recht ähnlich sind, was gut ist, da dies gleiche Wettbewerbsbedingungen fördert und das Bankensystem als Schockabsorber dienen kann.»