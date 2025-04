Die Baselstädter Kantonsregierung hat die Eignerstrategie für die Bank für die Jahre 2025 bis 2029 beschlossen. Die bisherige Eignerstrategie habe sich grundsätzlich bewährt, erklärte die BKB am Dienstagabend in einem Communiqué. Für die kommenden Jahre habe der Regierungsrat die Eignerstrategie aber in mehreren Bereichen ergänzt.