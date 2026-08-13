Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr um 13,8 Prozent auf 158,3 Millionen Franken, wie das Nordwestschweizer Staatsinstitut am Donnerstag mitteilte. Der Reingewinn der Bankengruppe, zu der neben dem BKB-Stammhaus auch die Bank Cler gehört, legte nach einer höheren Bildung von Bankreserven um 10,6 Prozent auf 94,8 Millionen Franken zu.