Trotz der mehrheitlich positiven Analystenbewertungen will die Aktie von Bachem seit ihrem Allzeithoch Anfang 2022 nicht wirklich vom Fleck kommen. Damals notierte der Titel bei 143 Franken - fast dreimal so hoch wie zum aktuellen Kurs. Ob die optimistischen Kursziele der Analysten erreicht werden, dürfte auch davon abhängen, wie erfolgreich der Führungswechsel an der Unternehmensspitze verläuft.