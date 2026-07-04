Nur wenige Bäckereien können gegen den Wandel ankämpfen. Besonders schwer haben es kleine Betriebe. Grössere Bäckereien mit mehreren Standorten haben bessere Überlebenschancen, wie die vegane Bäckereikette Bakery Bakery beweist. Sie scheint das Erfolgsrezept in den Schweizer Städten geknackt zu haben. Die Jungunternehmer Lycra Stattmann (33) und Kevin Schmid (33) schaffen es, eine Bäckerei nach der anderen zu eröffnen. Aber auch Kleine trotzen dem Beck-Sterben – mit viel Einsatz: Kevin Hofmann (33) steht täglich bis zu 20 Stunden in der Backstube seiner Bäckerei Hofmann in Urdorf ZH.