In China hat die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde dem Batteriehersteller CATL grünes Licht für seinen Börsengang in Hongkong gegeben. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Einem Insider zufolge könnte der Verkauf mindestens fünf Milliarden US-Dollar einbringen und wäre damit der grösste Börsengang in der Stadt seit vier Jahren. Das in Shenzhen börsennotierte Unternehmen plant die Ausgabe von höchstens 220 Millionen Aktien an der Hongkonger Börse, wie es in einer Erklärung mitteilte.